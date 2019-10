/ / Duplas classificadas para Olimpíadas 2020 vencem Circuito Brasileiro em Cuiabá

Representantes do Brasil nos próximos Jogos Olímpicos, Alison/Álvaro Filho e Ana Patrícia/Rebecca, conquistaram os títulos da segunda etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia

Cida Rodrigues | Secel-MT

Nesse domingo (27.10) Cuiabá se despediu do Circuito Brasileiro Open depois de acompanhar de perto as partidas entre as melhores duplas de vôlei de praia do país. Foram cinco dias de disputas que consagraram as duplas classificadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 como campeãs da segunda etapa da temporada. Alison/Álvaro Filho (ES/PB) e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) brilharam na arena montada no estacionamento do Ginásio Aecim Tocantins e conquistaram os títulos dos naipes masculino e feminino, respectivamente.

Futuras representantes do Brasil nas Olímpiadas, Ana Patrícia e Rebecca ficaram com o ouro ao superarem na decisão Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ) por 2 sets a 1. Um pouco antes, a dupla Alison e Álvaro Filho, também garantida em Tóquio-2020, já havia conquistado a medalha de ouro ao vencer na final André/George (ES/PB) por 2 sets a 0. A medalha de bronze ficou com Tainá e Victoria (SE/MS) no torneio feminino, e no masculino, com Ricardo e Vitor Felipe (BA/PB).

Alison e Álvaro comemoram o título

O forte calor da cidade cuiabana foi um dos principais desafios da competição, de acordo com o campeão Alison Mamute. “O calor aqui é diferenciado, a gente teve que ter bastante calma e consciência do que estava acontecendo, então a gente soube lidar muito bem com isso, para superar esse desafio, suportar isso com calma, afinal estava calor pra todo mundo”.

Em compensação, Alison, que conquistou o título também em 2012 em Cuiabá, não poupa elogios à torcida mato-grossense. “É maravilhosa. O pessoal daqui é muito receptivo, apoiou todos os times, não desrespeitou ninguém, torceu por todo mundo por um voleibol melhor, é isso que aconteceu. Parabéns Cuiabá, parabéns para o seu povo!”, declara.

Com entrada gratuita durante todos os dias, o público pôde acompanhar os jogos que aconteciam durante a manhã, com intervalos no período mais quente do dia, e retorno no final da tarde, prosseguindo até a noite. Durante as finais realizadas na manhã de domingo, o sol quente também não abalou a animação da torcida nas arquibancas.

“Pela emoção”, foi assim, rápida e direta, que a torcedora Célia Andréia explicou o motivo de estar ali assistindo ao vivo as partidas de vôlei de praia. Ela, que participava da festa junto com os três netos, enaltece a vinda do evento para Cuiabá. “Comecei a descobrir como é bom torcer acompanhando meus netos, atletas de judô. Daí eu gostei, parece que a gente volta a ser criança e volta outra pessoa pra casa. É ótimo que o Estado incentive isso”,

A torcedora Célia Andréia e seus netos

Realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o Circuito Brasileiro Open é a principal competição do calendário nacional do vôlei de praia. Para sua efetivação na capital mato-grossense, a Confederação contou com o apoio local do Governo do Estado, por meio Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), cuja contrapartida foi a disponibilização do espaço e da estrutura do evento.

Para o governador Mauro Mendes, é um dever do Estado fazer esse tipo de investimento para oferecer lazer e esporte como política pública à sociedade. “Grandes eventos esportivos dão visibililidade ao Estado, criam uma aura positiva em torno do esporte, motivam os jovens e cria também entretenimento e lazer pra nossa população. O investimento no esporte é muito barato perto do retorno que traz”, explica o governador.

Governador Mauro Mendes e o secretário da Secel, Allan Kardec, na entrega das medalhas

E a expectativa é de que a população continue usufruindo do espetáculo e dos benefícios proporcionados por eventos e programas na área esportiva. Conforme o titular da Secel, Allan Kardec, a gestão deve prosseguir com ações em que a política pública de esporte e lazer seja aproveitada para trazer ganhos à população e ao Estado.

“Mais do que impactos positivos diretos, a cobertura da competição permitiu que Mato Grosso fosse visto por todo o país e pelo mundo. Com um custo baixíssimo, alcançamos uma publicidade muito boa. E ainda cumpre um papel social ao possibilitar que alunos de várias escolas públicas, como a Rafael Rueda do Pedra 90, estivessem por aqui pertinho desses grandes jogadores. Por tudo isso, pela função social, pelo estímulo à prática esportiva, queremos continuar proporcionando ações, eventos e programas por meio do esporte”, conclui o secretário da Secel.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A etapa realizada em Cuiabá foi a segunda do Circuito Brasileiro neste ano e pontua para o ranking da temporada 19/20 que premia os campeões gerais. A estreia do tour aconteceu em Vila Velha (ES), em setembro, com ouro para Ágatha/Duda (PR/SE) e André Stein/George (ES/PB). Após Cuiabá, o torneio segue para Ribeirão Preto (SP), em novembro. Já as etapas de 2020 passarão por João Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju (SE) e Rio de Janeiro (RJ).

Cada etapa do Circuito Brasileiro distribui R$ 46 mil às duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase de grupos são premiados. Ao todo, são distribuídos mais de R$ 500 mil por etapa.

Os jogos também foram exibidoss pelo Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), pelo site voleidepraiatv.cbv.com.br e pelo canal SporTV.