/ / Dois que morreram em tombamento de carreta na serra do Cachimbo serão sepultado hoje no Pará

Os corpos de Leonardo da Silva Cruz, 21 anos, e Francisco Pereira de Souza, de 29 anos, foram transladados, ontem (terça-feira), por volta das 23h, para cidade de Trairão (PA). De acordo com informações da funerária Pax Memorial, os sepultamentos estão previstos para ocorrerem, hoje (quarta-feira), às 17h.

Os dois morreram, ontem, no tombamento de uma Mercedes-Benz branca carregada com madeira serrada, na região da Serra do Cachimbo, localizada a cerca de 48 quilômetros de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer os procedimentos de resgate, mas os dois ocupantes já estavam sem vida.

A Polícia Rodovia Federal (PRF) fez o isolamento do local para as análises necessárias das equipes da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O caminhão parou com as rodas para cima às margens da rodovia na ribanceira e ficou completamente destruído.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Alvair Gasparetto Júnior)