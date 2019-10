/ / DNIT define licitação para recuperar ponte entre Matupá e Peixoto orçada em R$ 1,6 milhão

A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso confirmou, que vai fazer no próximo mês, nova licitação para recuperar a ponte sobre o Rio Peixoto de Azevedo, localizada no km 1.031 da BR-163, no limite entre os municípios de Peixoto e Matupá (200 quilômetros de Sinop).

De acordo com a assessoria, no certame lançado em junho, as empresas não apresentaram as documentações necessárias para finalização. Por isso, um novo edital será lançado. Inicialmente a obra está orçada em R$ 1,6 milhão.

A empreiteira vencedora vai fazer o reforço estrutural da ponte com o objetivo de adequá-la ao intenso tráfego de veículos pesados na região. Além de absorver o trânsito urbano entre as duas cidades, a ponte é essencial para a rota rumo aos portos do Arco Norte do País. Esse trecho chega a receber mais de 2 mil carretas por dia nos momentos de pico, enquanto a média diária é de 800 a mil carretas

A BR-163 é a principal rodovia federal que liga o Nortão a Cuiabá e também aos portos em Miritituba e Santarém (PA) para escoamento da produção agrícola.