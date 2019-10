/ / Diante do Flamengo, Patric completará 500 jogos como profissional: “Sonho realizado”

Na próxima quinta-feira, às 20h, os olhos do Brasil estarão voltados para o estádio Maracanã. Isso porque, dois gigantes nacionais, Flamengo e Atlético Mineiro, medirão forças em partida que fechará a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro lidera a competição, enquanto o Galo está em 11º lugar.





A partida em si só já seria bastante motivante para o lateral-direito atleticano, Patric. No entanto, o camisa 2 do Galo terá um combustível extra para o duelo. Ele completará contra o Flamengo a sua partida de número 500 como jogador profissional. Catarinense, Patric fez o seu primeiro jogo como profissional aos 18 anos vestindo a camisa do Criciúma, em duelo diante do Avaí, pela Série B. De lá para cá rodou por outros estados importantes do Brasil. Além de Santa Catarina e Minas Gerais, o lateral também jogou em Pernambuco, Bahia, Paraná e São Paulo. Em 2009, teve uma experiência internacional no Benfica, de Portugal, sendo treinado justamente por Jorge Jesus, rival na próxima quinta-feira.





Prestes a atingir uma significativa marca, Patric não esconde a emoção. “Diria que é um sonho realizado. Quem me conhece desde o começo sabe o quanto batalhei para chegar até aqui. Chegar a uma marca de 500 jogos é algo especial, ainda mais defendendo clubes tão importantes do Brasil e do exterior. Estou feliz pela conquista, mas sou um cara que sempre quero mais e buscarei, com muito trabalho, aumentar ainda mais essa marca”, declarou o jogador de 30 anos.





Com 499 jogos na carreira, Patric tem no Atlético Mineiro a equipe que mais defendeu. No Galo fez 172 partidas e já marcou 11 gols. “Não é novidade para ninguém o carinho e o respeito que tenho pelo Galo. É minha segunda casa e minha segunda pele. São poucos que conseguem ter 10 anos de vínculo num clube desta magnitude. Fico lisonjeado de chegar aos 500 jogos na carreira justamente vestindo uma camisa tão importante. Quero dar muitas alegrias e títulos ao torcedor”, garantiu o jogador que tem canecos estaduais em: Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco e Bahia, além de um título regional, a Copa do Nordeste de 2014 pelo Sport e o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira em 2009.





Em relação ao duelo contra o líder do Brasileirão, Patric, logicamente, demonstra respeito ao rival. Porém, acredita que o Atlético Mineiro pode sair do palco mais famoso do futebol brasileiro com um grande resultado. “É um jogo muito importante para nós. Uma vitória significará muito na nossa trajetória e queremos consolidar uma recuperação. Enfrentaremos uma grande equipe, mas temos muita qualidade também. Vamos dar a vida para sairmos vitoriosos e quero aproveitar essa nova oportunidade”, finalizou.





Jogos de Patric por equipes:

Atlético Mineiro – 172 jogos e 11 gols

Sport – 90 jogos e 15 gols

Avaí – 78 jogos e 6 gols

Vitória – 49 jogos e 2 gols

Criciúma – 43 jogos e 1 gol

Náutico – 22 jogos e 1 gol

Coritiba – 21 jogos e 1 gol

Ponte Preta – 11 jogos e 1 gol

São Caetano – 5 jogos e 1 gol

Benfica – 5 jogos

Cruzeiro – 3 jogos

Total – 499 jogos e 39 gols







Fotos: Bruno Cantini/Atlético Mineiro

Assessor de Imprensa