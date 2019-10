/ / Departamento municipal de desporto de Guarantã do Norte iniciou o campeonato de futebol

O Departamento Municipal de Guarantã do Norte/MT, deu início em mais uma competição esportiva que, faz parte do calendário municipal de esportes, os jogos aconteceram neste sábado e domingo (26 e 27/10).





São mais de quatro competições acontecendo simultânea, promovido pelo departamento, sendo o campeonato de futebol, campeonato municipal de futsal, nas categorias masculina e feminina e a olimpíada estudantil juvenil, mirim e pré mirim.





O campeonato de futebol, está sendo disputado com seis equipes, com jogadores residentes e domiciliados em Guarantã do Norte. As equipes foram divididas em duas chaves de três equipes, onde jogão, uma chave contra a outra.





Todos os jogos estão sendo disputados no campo do Juventus, no bairro da Cotrel, com os jogos acontecendo nos sábados e domingos, no período da tarde, com previsão para encerrar no final da segunda quinzena de novembro.

