/ / De olho em 2020, Eltinho mantém rotina de treinos nas férias e planeja sua segunda temporada no Juventude

A temporada para o Juventude acabou há quase um mês. A equipe gaúcha encerrou com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, sendo eliminada na semifinal, justamente para o campeão desta edição de 2019, o Náutico.





Apesar do período sem jogos, o lateral-esquerdo Eltinho segue rotina diária de treinos. Tudo isso já pensando lá na frente, quando o jogador se apresenta no dia 25 de novembro no clube de Caxias do Sul, para dar início aos trabalhos da próxima temporada. “Preparação, organização e planejamento são pontos fundamentais em qualquer coisa nessa vida. No futebol, não é diferente. Sempre procurei seguir por esse caminho ao longo da minha carreira e sei que faz muita diferença lá na frente, me ajuda bastante. Mesmo que ainda falte mais de dois meses para 2020, é muito importante começar os trabalhos desde já”, revelou o experiente jogador de 32 anos, que soma quase 15 anos como profissional.









Com trabalhos na academia e treinamento funcional, Eltinho demonstra motivação para a próxima temporada. “Como eu falei, 2020 já começou e, quem se preparar melhor, com certeza terá vantagem. A expectativa para o ano que vem é ótima e espero que, assim como foi em 2019, a torcida do Juventude possa comemorar grandes vitórias”, finalizou.

Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa