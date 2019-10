/ / DC articula para eleger dez prefeitos em Mato Grosso Alguns perfis já estão sendo avaliados como candidatos ao Executivo Municipal nas cidades

Com a expectativa de conquistar pelo menos dez prefeituras em Mato Grosso, o partido Democracia Cristã (DC) tem realizado pesquisas e estudos em todo estado, para escolher seus representantes nas eleições de 2020.

Segundo o secretário geral da sigla, Rafael Neto, o objetivo é atrair candidatos que carregam a bandeira da família e que defendam a integridade social por meio de ações que combatam crimes contra a dignidade humana.





“Estamos realizando pesquisas para ver a viabilidade do nome, histórico, família, pessoas com ficha limpa. Queremos um candidato família, candidato que é contra a legalização da maconha, das drogas, do aborto. Então o partido Democracia Cristã é basicamente direcionado a família, por isso Democracia Cristã. Vamos trabalhar unidos para resgatar os valores familiares”, destacou o secretário.





Rafael ainda explica que alguns perfis já estão sendo avaliados como candidatos ao executivo municipal nas cidades mato-grossenses, por se destacarem em ações que envolvem os municípios.

Entre os nomes citados, está o do delegado João Bosco Ribeiro Barros para comandar o município de Chapada dos Guimarães. O secretário lembra que o delegado tem resgatado o sentimento de segurança e de esperança dos moradores, que ainda sonham com uma Chapada com oportunidades.





Além disso, o DC já trabalha outros nomes, como no município de Nova Mutum, que deve ter como candidato a prefeito, o atual vice-prefeito Leandro Felix, em Rondonópolis o nome do empresário, Claudio Ferreira e em Alta Araguaia com Marta Maia.





“Nossa intenção é apresentar candidatos em que a população possa confiar. Trazer para as comunidade que mais necessitam alguém que possa ouvi-las e que realmente trabalhe em prol do povo e não para fins próprios”, destacou Rafael Neto.





No estado, o DC conta com aproximadamente 15 mil filiados. No momento, a agremiação passa por uma reestruturação a nível Nacional e tem se destacado pelo papel democrático.

“O presidente em Mato Grosso, o advogado Aécio Rodrigues deu a liberdade para que pudéssemos construir o partido dentro do estado. Estamos descentralizando, tanto que o partido estadual hoje, são pessoas de várias cidades que compõem , não fica somente no círculo de Cuiabá. Então, nós abrimos o leque , nós abrimos as portas do partido a nível estadual, para que todas as pessoas que vierem a ingressar tenham a liberdade de falar”.

Da Assessoria