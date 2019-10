/ / Cuiabá sai na frente e vence o Luverdense no primeiro jogo da final da Copa Mato Grosso

O Cuiabá Esporte Clube saiu na frente e acaba de vencer o Luverdense, por 1 a 0, na Arena Pantanal, pelo primeiro jogo da Copa Mato Grosso. Raul, aos cinco minutos do segundo tempo, colocou o Dourado mais próximo do título de campeão da Copa Federação.

O Verdão do Norte esteve melhor em campo, dominou boa parte do jogo e teve duas grandes oportunidades, que não passaram pelas mãos do goleiro da capital mato-grossense.

O Cuiabá também teve lances importes, conseguiu chegar duas vezes, mas parou no goleiro Pedrão. No segundo tempo, fez valer o mando de campo, Raul estufou as redes e garantiu a vantagem para o último jogo, no próximo sábado, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Um simples empate garante o título ao Cuiabá. Para vencer, o Verdão precisa de dois gols de diferença.

A Copa Mato Grosso deste ano já garantiu ao Luverdense, o direito de participar pela 4ª vez seguida da Copa do Brasil porque o Cuiabá, campeão mato-grossense deste ano, já está com a vaga garantida na competição.

A conquista da Copa Mato Grosso é o grande desafio do Luverdense para ‘salvar’ o ano após ter caído para a Série D do Campeonato Brasileiro ( o time já disputou a Série B por 3 temporadas) e ter desempenho modesto na Copa Verde. Com o resultado do primeiro jogo o desafio ficou ainda mais difícil.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)