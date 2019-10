/ / Cuiabá quebra jejum e vence o Guarani na estreia de Chamusca

O Cuiabá quebrou o jejum de cinco jogos sem vencer e ontem bateu o Guarani por 2 a 1 dentro da Arena Pantanal na estreia do técnico Marcelo Chamusca. O resultado levou o Dourado a 39 pontos (com um jogo a menos) e colocou o time na 11ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, posição que pode mudar se o Brasil de Pelotas vencer o Sport.

Depois de muita chuva que caiu em Cuiabá antes de rolar a bola, o Dourado começou a partida de forma contundente e abriu o placar logo no segundo minuto. Jean Patrick recebeu na entrada da área, cortou o marcador e, com categoria, bateu no ângulo inverso do goleiro adversário.

O segundo gol veio aos 7 minutos, quando Jefinho aproveitou uma lambança do goleiro Klever e do zagueiro Luiz Gustavo, que bateram cabeça, e deixaram a bola para o atacante do Dourado só empurrar para as redes.

O Cuiabá poderia ter feito o terceiro ainda no primeiro tempo, mas o lateral Paulinho desperdiçou um pênalti, batendo na trave do Bugre.

No segundo tempo, o Guarani se recompôs e conseguiu diminuir aos 29 minutos, com Filipe Cirne, mas não houve tempo para o empate.

Agora o Cuiabá terá mais de uma semana de folga para Marcelo Chamusca poder conhecer o elenco e trabalhar o seu estilo de jogo, além de recuperar alguns jogadores lesionados. O próximo compromisso é só no sábado, dia 26, diante do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Classificação

1 Bragantino 58 pontos

2 Sport 52

3 Atlético GO 49

4 Coritiba 46

5 América MG 44

6 Botafogo SP 44

7 Paraná 44

8 CRB 40

9 Operário PR 40

10 Ponte Preta 40

11 Cuiabá 39

12 Brasil Pelotas 37

13 Guarani 35

14 Oeste 35

15 Vitória 33

16 Londrina 32

17 Vila Nova 30

18 Criciúma 29

19 Figueirense 28

20 São Bento 27