/ / corpo que seria de enfermeira pode ter sido jogado em bueiro e ‘levado’ até córrego, aponta perícia

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontou, há pouco, ao Só Notícias, que preliminarmente existe a possibilidade do corpo que deve ser da enfermeira Zuilda Correia Rodrigues, de 43 anos, tenha sido jogado na ‘boca de lobo’ e, devido ao aumento do volume de água das chuvas do último dias, acabou sendo carregado, pela tubulação de concreto perto do Centro de Eventos Dante de Oliveira e foi parar na saída do desaguador de um córrego no meio da mata, na região da estrada Ruth, onde foi encontrado, esta manhã.

“Preliminarmente um familiar reconheceu a calça que ela estava usando. Agora, o reconhecimento definitivo será pelas digitais ou DNA. Ela estava com um relógio dourado também”, disse. “O suspeito levou os policiais no local onde ele afirmou ter deixado dentro da ‘boca de lobo’. Como começou a chuva a água pluvial acabou carregando o corpo parando no bueiro de concreto no final do córrego. O corpo estava sem o crânio que foi encontrado próximo. Pelo tempo, ocorreu desligamento. Não foi possível identificar se levou alguma pancada para causar afundamento do crânio, por exemplo”, detalhou o perito criminal Carlos Eduardo Siqueira.

O perito afirmou que o corpo estava em avançado estado de decomposição. “Por estar 11 dias desaparecido, estava muito em decomposição. Por conta disso, tinha membros que estavam soltos do tronco. Não deu para fazer uma análise muito detalhada no corpo e ficará por conta da necropsia para saber a causa da morte”.

Um suspeito de cometer o assassinato está preso e a Polícia Civil forneceu poucos detalhes, até agora, do andamento das investigações. O principal acusado é quem informou, ontem à tarde, onde jogou o corpo. As buscas começaram, ontem à tarde, em um bueiro, próximo ao Centro de Eventos Dante de Oliveira, onde estaria o cadáver, que foi localizado esta manhã.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: Só Notícias/Guilherme Araújo e reprodução)