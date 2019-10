/ / Começou o período de proibição da pesca em Mato Grosso

Começa naúltima terça-feira (01.10) o período de proibição de pesca nos rios das bacias hidrográficas do rio Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins, em Mato Grosso.

A decisão da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), por meio do Conselho Estadual da Pesca (Cepesca), definiu que até 31 de janeiro de 2020 somente a pesca para subsistência, com cota determinada, está permitida.

O objetivo da medida é assegurar a reprodução dos peixes, garantindo sua sobrevivência e assim, estoque pesqueiro para as próximas temporadas.

Segundo a Sema, além das questões ambientais, a definição do período também leva em consideração aspectos sociais, culturais e econômicos, como o fato de que o seguro de defeso pago pelo Governo Federal tem vigência de quatro meses.

A pesca para subsistência por parte população ribeirinha continua permitida nas bacias hidrográficas do rio Paraguai, Amazonas e Araguaia, desde que desembarcada e sem fins comerciais. De acordo com resolução da Cepesca, é autorizada uma cota de 3 kg de peixe por pescador, respeitado os tamanhos mínimos de captura estabelecidos pela legislação para cada espécie.

Estabelecimentos como peixarias, postos de venda, restaurantes, hotéis e similares têm até a quarta-feira (02.10) para declarar à Sema seus estoques de peixes in natura, resfriados ou congelados, provenientes de rios estaduais.

Quem infringir a determinação está sujeito às penalidades previstas na Lei de Política de Pesca do Estado, que inclui multa e apreensão de bens utilizados na infração, como veículos, freezers e equipamentos.

Por Safira Campos Da Redação - PNB ON LINE