/ / Cerca de 17 mil caixas de cerveja são apreendidas por Agentes de Tributos Estaduais no Posto Fiscal Cachimbo

Durante uma ação de fiscalização os Agentes de Tributos Estaduais - ATE's, que atuam no Posto Fiscal Cachimbo, localizado na divisa de Mato Grosso com o Estado do Pará, apreenderam quase 17 mil caixas de cervejas sem nota fiscal sendo transportadas com uma documentação inidônea, constatando que o material levado seria uma carga de milho. A ocorrência foi registrada no plantão fiscal da última semana de setembro.





Os Agentes fizeram a abordagem de uma carreta que apresentou nota fiscal de milho, entretanto, ao averiguar a carga, os fiscais descobriram que o veículo estava cheio de caixas de cerveja.





Devido a ilegalidade, os Agentes de Tributos Estaduais elaboraram Termo de Apreensão o valor de R$ 431 mil reais entre ICMS e multa. O presidente do Siprotaf, Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Mato Grosso, Leovaldo Antônio Duarte, elogiou a atuação no combate à sonegação fiscal. “Os colegas Agentes de Tributos Estaduais do Posto Fiscal Cachimbo novamente atuaram com eficiência para evitar o crime de sonegação fiscal em Mato Grosso. Apesar do número cada vez mais reduzido em nosso quadro funcional, seguimos firmes no combate aos crimes tributários” , disse.





Fonte: Andressa Boa Sorte/Assessoria Siprotaf-MT.