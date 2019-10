/ / Casal é preso transportando cocaína em tanque de combustível de veículo

Agentes da 2ª Companhia de Polícia Militar de Comodoro (640 km de Cuiabá), em uma ação que teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal, prenderam na madrugada deste sábado (26.10), na BR-174, um casal que transportava cerca de 10 quilos de cocaína escondidos dentro do tanque de combustível do veículo, um Chevrolet Prisma de cor prata.

O casal, D.S.P. (32anos ) e S.C.V.M. (30), estaria vindo do Estado de Rondônia e passava pelo perímetro de Comodoro quando foi parado em um bloqueio policial. O veículo teve de ser levado para a sede da 2ª Cia PM para que pudesse ser minuciosamente vistoriado.

Com a mulher, foram apreendidos 20 cartões bancários de conta e crédito com diferentes nomes. O homem, D., declarou à equipe da PM de Comodoro que a droga havia sido armazenada no tanque na cidade rondoniense de Rolim de Moura.

Ele disse que receberia R$ 10 mil para entregar os 10 tabletes de cocaína no Pará, em Ananindeua. Ambos se identificaram como comerciantes, donos de uma loja de materiais de construção na cidade, para onde levariam a cocaína.

