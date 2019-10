/ / CARTA ABERTA AO PAPA FRANCISCO - VATICANO

que nos esta sendo "roubada" tive oportunidade de visitar a anos atrás juntamente com o então governador de meu estado de Mato Grosso Blairo Magi a Reserva Indígenas Do Xíngu, aonde fomos muito bem recebidos. conheci na ocasião, uma linda e simpática jovem francesa, discretamente bem trajada que falava com nós, num portuguêsmisturado com o espanhol, com uma leve tatuagem indígena num braço que me dizia estar passeando na reserva (dava para ver em seu semblante que era altamente estudada). No mesmo momento estava uma caminhonete com placa de Brasília, instalando uma torre com um sofisticado sistema de comunicação via satélite. Dias depois, me encontrei com um Professor Índio, que me contava que as ONGs vão nas aldeias, fazem amizade com os índios, a exemplo, perguntam que xá vocês fazem quando estão com dor no estômago, os índios gentil e inocentemente mostravam as árvores, a qual as ONGs, através dos seus elementos fotografavam as mesmas, pegavam parte da raiz, caule e folhas embalavam codificavam e mandavam pra seus países de origem, para estudarem as propriedades medicinais ou industriais das árvores para patentear as descobertas. Em resumo, estão roubando nossa biodiversidade. Estima-se que tenha cem mil ONGs na Amazônia fazendo este tipo de descobertas, incluindo minérios e águas minerais e termas.Segundo se via na internet pirateavam até sangue indígena.