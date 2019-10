/ / Brasil atropela Canadá em estreia na Copa do Mundo de Vôlei Masculino

O Brasil fez uma estreia impecável contra o Canadá na manhã de hoje (01), no primeiro de 11 jogos da Copa do Mundo de Vôlei Masculino, na cidade de Nagano, no Japão. A equipe comandada pelo técnico Renan dal Zotto ganhou por 3 x 0 (parciais de 25/14, 25/22 e 25/14) e segue na briga pelo terceiro título (os primeiros foram em 2003 e 2007). Amanhã (2), os brasileiros voltam à quadra para o segundo jogo: vão enfrentar a Austrália, às 6h (horário de Brasília).

Jogo

A seleção começou a partida com força máxima: o bloqueio sincronizado e a defesa atenta foram fundamentais para a equipe fechar o primeiro set com tranquilidade, por 25 a 14. Os canadenses equilibraram o jogo na segunda parcial, e chegaram a abrir vantagem de 18 a 13, mas o time brasileiro soube reagir: forçou o saque e virou o placar, fechando em 25 a 22. No terceiro set a equipe brasileira permaneceu sempre à frente do placar e deslanchou: fechou o set em 24/14 e selou a vitória por 3 x 0.

Um dos destaques do jogo desta manhã foi o oposto Alan, que marcou 14 pontos. O segundo melhor em quadra foi o ponta Lucarelli, que anotou 11 pontos, e Leal veio em seguida, com dez pontos. A seleção começou jogando com Lucarelli, Alan, Lucão, Leal, Maurício Souza, Bruninho e o líbero Thales. No decorrer da partida também entraram Maurício Borges, Felipe Roque e Fernando Cachopa.

Além da Austrália, amanhã (2), na primeira fase da competição, o Brasil vai encarar as seleções do Egito, Rússia e Irã . Na fase seguinte, os demais adversários serão Argentina, Estados Unidos, Tunísia, Polônia e Japão.