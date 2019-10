/ / Bombeiros controlam incêndio em carro em estacionamento de loja

O VW Polo vermelho, com placas de Sinop, pegou fogo, há pouco, no estacionamento de uma loja de departamentos localizada na rua Ênio Pipino, nas proximidades da base da concessionária que administra a rodovia. O carro teve o interior completamente destruído, incluindo motor e estofamento. Cerca de 80% da lataria ficou danificada. Não houve feridos. O VW Polo vermelho, com placas de Sinop, pegou fogo, há pouco, no estacionamento de uma loja de departamentos localizada na rua Ênio Pipino, nas proximidades da base da concessionária que administra a rodovia. O carro teve o interior completamente destruído, incluindo motor e estofamento. Cerca de 80% da lataria ficou danificada. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas com caminhão Auto Bomba Tanque (ABT). As primeiras informações apontam que o incêndio foi criminoso. Uma testemunha apontou alguém em atitude suspeita em volta do veículo. Os outros carros que estavam em volta não foram atingidos. Esta versão ainda será apurada.

As imagens das câmeras de segurança serão analisadas pelas autoridades policiais que começam a investigar o incêndio. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.

Só Notícias/ David Murba (foto: Só Notícias)