/ / Barbudo assina lista de Bivar em apoio a Delegado Waldir e contrária a Bolsonaro

O deputado Nelson Barbudo (PSL), que até ontem à tarde tentava se equilibrar dividindo seu apoio entre o presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE), e o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve que tomar uma decisão à noite e optou por apoiar o comandante da sigla em detrimento ao “capitão”. Um racha no partido destituiu o líder do governo na Câmara, Delegado Waldir (GO), que é Bivarista, e colocou Eduardo Bolsonaro (SP) na vaga, tudo com apoio e articulação de Jair Bolsonaro.

A confusão começou quando a ala bolsonarista apresentou uma lista com 27 nomes pedindo a destituição do Delegado Waldir da liderança do governo. Gravação clandestina exposta pelo site da revista Época revela que até o presidente Bolsonaro articulou para conseguir o número de assinaturas necessárias para colocar o filho na liderança.

A lista bolsonarista foi rebatida com outra lista de 26 nomes apoiadores de Bivar pedindo a permanência do deputado de Goiás na liderança. É nesta lista que aparece o nome de Nelson Barbudo, que antes disso, jurava lealdade eterna a Jair Bolsonaro.

Nas redes sociais, que são as principais plataformas de comunicação de Barbudo e que serviu de base eleitoral, seus apoiadores já começam a questioná-lo, dizendo que o elegeram para apoiar Bolsonaro e não Bivar.

Conforme Só Notícias informou, ontem Barbudo rebateu as acusações de que integra um grupo de traidores de Bolsonaro. O parlamentar de Mato Grosso leu uma nota registrando o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente do PSL, Luciano Bivar, que começaram a ter desentendimentos públicos em função das suspeitas de candidaturas laranjas, que são investigadas pela Polícia Federal.

A nota diz que o grupo não compactua com os desgastes de uma “minoria” que expõe “visceralmente” os problemas do PSL que “prejudicam a governabilidade do Brasil” e que deseja o entendimento da sigla.

Falando por si, Barbudo foi mais enfático e defendeu o líder do governo, Delegado Waldir, prometendo a ele a mesma lealdade que tem a Bolsonaro, e mandou um recado ao presidente da República citando a bíblia ao dizer que existem lobos em pele de cordeiro.

“Vossa excelência tem que abrir os olhos porque estão tentando minar, estão tentando transformar o PSL numa bancada da briga e não é essa intenção daqueles que, como eu, fizeram campanha de um ano e quatro meses para vossa excelência e agora vê a discórdia querer imperar em nosso partido”, disse.

Barbudo não falou abertamente, mas deu a entender que um grupo de parlamentares se reúne às escondidas e à noite com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e que de propósito deixam parlamentares de fora para depois os acusarem de traição.

“Família PSL, se vocês pensam que ir ao Palácio do Planalto à noite vocês estão fazendo o bem, vocês estão desestruturando o governo. Espero responsabilidade daqueles que fazem listas e não chamam os colegas para que depois sejam tratados como não apoiadores de Jair Bolsonaro”, afirmou.

“Não preciso assinar lista, não preciso escrever na imprensa que apoio Jair Bolsonaro. A minha amizade, e de tantos outros colegas, são suficientes para que o Palácio do Planalto saiba que somos honestos, somos coesos e nunca participaremos de lista para derrubar um presidente do nosso partido”, completou.

O deputado tentou se equilibrar entre o apoio que dá a Bolsonaro e a Bivar para manter o bom relacionamento com os dois e pediu que a governabilidade não seja envolvida na briga partidária.

“Apoiamos, também, o senhor Bivar, que nos deu a legenda. Portanto, se estou aqui, agradeço ao PSL, agradeço a Luciano Bivar, agradeço à sigla. Aqueles que têm problemas com o senhor Luciano Bivar, que resolvam. Não envolvam o presidente da República. Vocês têm que ter responsabilidade com o partido e com a sociedade brasileira”, concluiu.