/ / Bandidos furtam três motos, arrombam igreja e são presos em Guarantã do Norte

Por volta das 05h30min da quinta-feira (25), a polícia militar recebeu uma solicitação via 190, onde a vítima narrava que ao levantar percebeu que sua motocicleta Honda Pop havia sido furtada. Logo os policiais iniciaram diligências para tentar localizar o veículo.





Por volta das 06h00, outra vítima acionou a polícia militar informando que também ao levantar percebeu que sua motocicleta Honda Biz não estava na garagem e que ao sair procurando, encontrou sua moto no pátio da Igreja Católica, no Bairro Ouro Verde, onde também estava uma Honda bros 160, furtada na última quarta-feira (23).





Os policiais ao chegarem na igreja mencionada, foram informados pelo responsável pelo local, que a igreja também teve a janela arrombada e foram furtados dois ventiladores de mesa e uma caixa de som pequena.





Após denúncias sobre um possível suspeito de 20 anos, os policiais foram até a referida residência, onde a proprietária da casa, disse que o mesmo tinha saído. A proprietária autorizou a entrada dos policiais para averiguar o local. Ao entrar na residência, foi visualizado no quarto do suspeito, os ventiladores furtados na igreja.





Neste momento os policiais receberam outra denúncia, de um segundo suspeito de 22 anos. O qual ao ser questionado, descreveu que o mesmo passou a noite na casa de seu amigo e saíram para praticar os furtos. Segundo ele, os mesmos subtraíram por penúltimo a motocicleta placa OBJ-1566 – Peixoto De Azevedo – Mt, marca/ Honda/CG150 Fan de cor preta e que empurraram a motocicleta e não conseguiram fazer ligação direta (sem chave) e abandonaram na entrada do Bairro Cidade Jardim.





Os policiais foram ao referido loteamento e localizaram a moto abandonada, o suspeito detido, também narrou que o comparsa de 26 anos fugiu em direção ao município de Peixoto de Azevedo, com a motocicleta Honda Pop.

Após os fatos descritos, os dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil para as demais providencias.





A motocicleta Honda Biz, estava sem as carenagens e com a fiação danificada, provavelmente para fazer ligação direta e foi entregue para a vítima no local onde foi encontrada, uma vez que foi a proprietária que a localizou as motocicletas. A Honda Bros 160 e a Honda CG Fan 150 foram rebocadas pelo serviço de guincho e entregues para a Policia Civil, também foi entregue os ventilados.

A motocicleta placa OBJ-1566 – Peixoto de Azevedo, a vítima ainda não apareceu, provavelmente, ainda não percebeu o furto do veículo.

Por/ O Território