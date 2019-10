/ / Artesãos mato-grossenses participarão do Salão de Artesanato em São Paulo

Evento reúne artesãos de todo o país no Pavilhão da Bienal de 9 a 13 de outubro

Thielli Bairros | Sedec-MT

O trabalho de quase 50 artesãos de Mato Grosso será mostrado na 13ª edição do Salão de Artesanato Raízes Brasileiras, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, de 9 a 13 de outubro. Nove artesãos estarão pessoalmente apresentando e comercializando seus trabalhos para os visitantes de todo o país. O evento é realizado com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro e a comitiva mato-grossense também conta com o suporte do Governo do Estado.

“Mostraremos o artesanato indígena e em madeira, além de peças em cerâmica, das tecedeiras, em cipó, entre outras. Essa feira é diferenciada porque tem um público de melhor poder aquisitivo e é frequentada por formadores de opinião, como arquitetos e lojistas”, explica Lourdes Josafá Sampaio, coordenadora do Programa de Artesanato da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Um dos artesãos é Nei Roberto dos Santos, que há 15 anos faz trabalhos artesanais em madeira. Para ele, é muito importante participar de eventos nacionais, pois dão visibilidade ao seu trabalho e melhoram a comercialização. “Há pouco tempo decidi viver exclusivamente do artesanato e a participação nestas feiras ajuda a sair do ‘sufoco’ em relação ao dinheiro, conseguimos nos manter e adquirir matérias primas”, explica.

Para participar das feiras nacionais de artesanato, os interessados devem estar atentos aos editais publicados no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Em breve, será publicado para participação na feira Mãos de Minas, em Minas Gerais. A coordenadora Lourdes Josafá Sampaio explica que é preciso fazer inscrição, mostrar o trabalho para os técnicos e, então, participar do evento.

FEIRA

Além dos estandes dos estados coordenados pelo PAB, artesãos de todo o Brasil com produção individual, cooperados, associações e outros órgãos de fomento ocuparão os 19 mil m2 do Pavilhão da Bienal com mostra e venda de produtos artesanais de várias tipologias, confeccionados com técnicas variadas e diferentes matérias prima.

Peças artesanais de decoração, vestuário, joias, bijuterias, acessórios, brinquedos, instrumentos musicais e utilitários vão encantar os visitantes pela riqueza de detalhes, qualidade de acabamento e identidade cultural que representam Na Praça dos Mestres será possível ver Mestres Artesãos de vários estados fazendo suas peças ao vivo. O Salão terá um palco destinado a apresentações culturais de grupos folclóricos de música e danças típicas e uma praça de gastronomia com pratos típicos de todas as regiões brasileiras. Será um evento que mostrará toda a diversidade cultural do Brasil, em cores, sons e sabores. A entrada é gratuita.