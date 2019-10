/ / Licenciamento de veículos com placa final zero vence hoje 31 de outubro

Após pagamento, condutor deve retirar documentação nas unidades do Detran-MT ou solicitar entrega via Correios

Carolina Alonso / Detran-MT

Proprietários de veículos com placas final zero tem até esta quinta-feira (31.10) para realizar o pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) anual. O documento, que é válido em todo o território nacional, concede o direito de tráfego ao veículo. Em 2018, foram emitidos 897.705 licenciamentos em todo o Estado.

Os proprietários podem providenciar a emissão do CRLV em qualquer unidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT). Também é possível solicitar no site oficial da autarquia ( www.detran.mt.gov.br ) ou ainda pelo aplicativo para smartphone “ MT Cidadão ”.

Para fazer a solicitação via site basta acessar a aba ‘Serviços’, inserir os dados do veículo, emitir a guia e pagar as taxas.

Atualmente, o processo de emissão do licenciamento anual representa mais de 50% da demanda diária de atendimentos do Detran-MT.

Entrega em casa

O proprietário do veículo também tem a opção de receber o documento em casa, via Correios. Para isso, é necessário que o endereço esteja atualizado junto ao Detran-MT, e marcar, durante a requisição, a opção "RECEBA O SEU DOCUMENTO EM CASA”.

Além de pagar as taxas da autarquia, para retirar o licenciamento, é necessário pagar o seguro DPVAT, o IPVA e multas, caso tenha.

Apenas os proprietários que estão com o endereço desatualizado no banco de dados do Detran-MT não conseguem realizar a solicitação pelo sistema online. Estes proprietários devem comparecer a uma unidade da autarquia com o comprovante de endereço, documentos pessoais e do veículo para atualizar o cadastro.