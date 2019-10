/ / Administração municipal de Guarantã do Norte intensifica ações para atrair e motivar investidores

Umas das primeiras ações da atual gestão municipal do município de Guarantã do Norte foi concretizar uma parceria com o SEBRAE que resultou em um posto de atendimento local. A partir de então uma tríplice parceria foi formada entre prefeitura, ACEG e SEBRAE visando fomentar o empreendedorismo.

O CODIPI (Conselho Diretor de Política de Desenvolvimento Industrial) passou a ter uma atuação mais pró ativa e os resultados estão começando a aparecer permitindo a desobstrução burocrática e impulsionando fomentar o empreendedorismo. Em 2.018 o prefeito fez a adesão ao Programa Cidade Empreendedora do SEBRAE. A partir de então as ações de empreendedorismo fomentando o desenvolvimento sustentável vem sendo disseminadas ações de empreendedores do município e externos.





A confiança e a determinação dos empreendedores locais disseminam o espirito de empreendedorismo que está enraizado no seio da sociedade Guarantanhense. Essa boa noticia associada à ousadia e otimismo dos empreendedores locais, vem sendo impulsionada pelas ações da gestão municipal.



A gestão municipal tem motivado os empreendedores externos a virem para Guarantã do Norte e os resultados podem ser constatados diariamente com a chegada de novos investidores. A mais recente investida da gestão foi com o mega empresário Luciano Hang dono da rede de lojas Havan. O prefeito se deslocou até a sede administrativa da empresa Havan na cidade de Brusque estado de Santa Catarina para oficializar o convite ao empresário Luciano Hang para implantar uma filial de sua rede na cidade de Guarantã do Norte.



Em reunião com o empresário Luciano Hang e com o diretor de expansão Nilton Hang, o prefeito Érico recebeu a confirmação de uma visita ao município de Guarantã do Norte pelos empresários e um estudo para a implantação de uma filial das lojas Havan no município.

“- Estou muito feliz com a receptividade do empresário Luciano Hang e estou muito esperançoso com a visita dele ao nosso município e acreditando que ele fara um grande investimento em Guarantã do Norte.”



Erico destacou ainda que vários outros empresários estão indo a Guarantã para realizarem seus investimentos. “Não somos mais a ultima cidade do estado, somos a primeira, somos a cidade do futuro. Somos a cidade que mais gera empregos no extremo norte, a que mais recebe investidores e vamos nos desdobrar para fazermos de Guarantã do Norte a cidade empreendedora do sonho de todos nós.” Concluiu o prefeito.

Assessoria