A equipe Anjos da trilha, de Guarantã do Norte/MT e Matupá/MT, estarão promovendo o primeiro evento intitulado Papai Noel na trilha, no próximo dia 15 de dezembro, com a participação de vários trilheiros não só da região, mas de todo o estado de Mato Grosso e de outros estados, com objetivo de arrecadar recursos para estarem adquirindo brinquedos , onde será distribuído para as crianças de famílias carentes.





Segundo um dos organizadores Alécio Ricardo, os brinquedos serão distribuídos no dia 22 de dezembro, ele pede as pessoas que puderem colaborar com a ação, para doarem brinquedos, mesmo que usado, mas em bom estado de conservação ou novos, que entre nesta campanha, para juntos estarem fazendo o final de ano de uma criança mais feliz. O ponto de coleta dos brinquedos é o Mercado 4S.





As empresas interessadas em estarem fazendo parte do evento, através de patrocínio, por apenas R$ 200,00 (duzentos reais) terá a empresa estampada nas camisetas e assim desenvolvendo o lado social, fazendo uma criança sorrir.





A saída dos trilheiros será no posto Point, as 07h30min com destino ao clube cachoeirinha, aonde será o evento, ao termino da trilha, acontece o almoço de confraternização ao preço de R$ 250,00 (vinte cinco reais) por pessoas. Vamos participar do almoço e assim estará colaborando com as compras de brinquedos.

Para maiores esclarecimentos é só ligar para (66)99226 1358 e falar com Alécio.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias