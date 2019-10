/ / 3ª Edição da Campanha Leve arrecada lixo eletrônico em prol ao Hospital de Câncer

A Campanha conta com diversos parceiros e organizadores: Teoria Verde, EcoDescarte, Hospital de Câncer e todos os parceiros em 20 cidades de Mato Grosso, além do apoio logístico da Carvalima Transportes. A primeira edição foi promovida em 2018 e arrecadou nove toneladas para reciclagem, destinando R$ 16.035,00 para o Hospital. A segunda, no início desse ano, arrecadou 30 toneladas, destinando R$ 37.240,00. A campanha já totalizou R$ 53.245,00 para a manutenção da instituição.