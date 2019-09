/ / Vivendo sua melhor temporada da carreira, Jenison quer ampliar números e acesso pelo Paraná

Há seis jogos sem saber o que é derrota, o Paraná segue brigando na parte de cima da tabela de classificação. Com 33 pontos, a equipe comandada por Matheus Cunha ocupa a oitava colocação com apenas dois pontos de distância do Botafogo-SP, que é a última equipe no G4 e já jogou nessa rodada.





Artilheiro da equipe na temporada com treze gols marcados, Jenison já considera 2019 como sua melhor temporada da carreira. “Estou muito feliz com a temporada que venho fazendo. Lógico que acho que poderia ter dado mais. Sou uma pessoa que me cobro muito, mas esse já é o ano que mais joguei e mais fiz gols. Ainda temos muitos jogos pela frente. Espero poder ampliar esses números e finalizar a temporada com um acesso pelo Paraná”, destacou o atacante.





Com três gols marcados nos últimos quatro jogos, Jenison acabou passando em branco na última rodada, no empate sem gols contra o Cuiabá, seu ex-clube. “O empate dentro de casa não foi o que imaginávamos, mas o Cuiabá é uma equipe que vem surpreendendo na





competição. Agora temos que buscar esses pontos fora de casa”, analisou o atacante.

E o próximo confronto da equipe paranista na Série B será neste sábado (21), às 11 horas, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. “A partir de agora todos os jogos são como decisões. Entramos num momento decisivo da competição onde qualquer ponto será importante. Espero poder voltar a marcar e ajudar o Paraná a sair de Campinas com um grande resultado”, finalizou Jenison.

Foto Anexada:

Geraldo Bubniak/Paraná

Assessor de Imprensa