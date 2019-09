/ / Vice-governador Visita Guarantã do Norte, prefeito Érico Stevan Gonçalves recepcionou o Otaviano Pivetta e sua comitiva

O vice-governador desembarcou no aeroporto em Matupá, município onde iniciou a agenda e posteriormente deslocou se para Guarantã do Norte/MT.

O vice-governador acompanhado do líder do governo na AL deputado Dilmar Dal’bosco, deputado Nininho e secretário Estadual de Infraestrutura e Logística Marcelo de Oliveira e Silva além de diversas lideranças regionais participaram de uma reunião de trabalho na sede da prefeitura.

Após a reunião o prefeito acompanhou o vice-governador no percurso da MT 419 até a sede do IFMT. Esse trecho já tem projeto de pavimentação concluído onde o município e o estado estão discutindo uma parceria para realização da obra. Na sequência as autoridades visitaram a Praça do Jardim Vitória obra que está sendo concluída através de parceria do município com o estado.

Pivetta e sua comitiva acompanhados pelo prefeito Érico vitoriaram também as obras da ponte de concreto sobre o Rio Braço Norte na divisa com o município de Novo Mundo.

“- É muito importante recebermos a visita do nosso vice-governador Otaviano Pivetta que tem demonstrado muito respeito e atenção ao nosso município, recebermos o nosso líder e amigo deputado Dilmar Dal’bosco, o deputado Nininho que também tem sido um grande parceiro de Guarantã do Norte e o secretário de Infraestrutura Marcelo que tem nos atendido com muito respeito e sensibilidade.





A visita dessas autoridades é muito importante para constatarem in loco a realização das parcerias e também trabalharmos as parcerias futuras das demandas que o município tem. Guarantã do Norte é um polo regional temos muitas demandas e precisamos muito da parceria do estado para atendermos de forma digna a nossa população em todas as áreas. Sei as dificuldades que o estado atravessa, mas confio muito na capacidade dos nossos líderes para superarmos tudo isso e juntos realizarmos as ações que nossa população necessita e merece. ” Concluiu o prefeito Érico.