/ / Vendaval arranca cobertura de posto de combustíveis no Nortão

A estrutura metálica de um posto de combustíveis ficou completa destruída, há pouco, em Matupá (209 quilômetros de Sinop) após ser atingida por uma rajada muito forte de vento acompanhada de chuva. A cobertura ficou completamente retorcida e foi parar em uma rua, nos fundos do posto.

Alguns veículos, como uma caminhonete Hilux branca, que estavam estacionados no local foram atingidos pelas ferragens. As paredes do prédio também ficaram danificadas e um pequeno bloco atingiu uma carreta. Não houve feridos. O montante do prejuízo ainda será estimado.

Ontem, a estação meteorológica do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) registrou ventos de 51 quilômetros por hora em Sorriso. Os ventos foram suficientes para causar diversos prejuízos no município. Algumas árvores e postes na região central da cidade caíram. Diversos bairros como Bom Jesus, Industrial, São Matheus, Santa Maria e parte do centro ficaram sem energia elétrica após explosão de transformadores. O fornecimento só foi restabelecido, hoje pela manhã.

Os vetos também causaram estragos Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Parte do telhado da foi danificado e pacientes que aguardavam por atendimento registram uma ‘cachoeira’ caindo do forro.

Em Alta Floresta, a ventania derrubou a torre da Rádio Progresso , na Perimetral 1º Leste próximo da Unemat. A torre tinha 117 metros de altura, era de ferro e havia sido construída há cerca de dois anos. Técnicos estão avaliando se parte da estrutura pode ser reaproveitada.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: reprodução)