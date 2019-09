/ / Um dos ganhadores da Mega-Sena não é funcionário do gabinete do PT

Nem todos os ganhadores dos R$ 120 milhões sorteados , nessa quarta-feira (18/9), fazem parte do diretório do PT. Assessores do partido informaram ao Correio que "um visitante estava no gabinete na hora do bolão, pediu para participar, e está no meio dos ganhadores". Não ficou claro se o homem é servidor da Câmara ou se estava de passagem pelo local.

Embora a imprensa esteja concentrada no gabinete 23, o diretório principal do PT na Câmara, existem outras ramificações do partido na casa legislativa. A todo momento, visitantes aparecem para parabenizar os ganhadores e integrantes de salas vizinhas fazem brincadeiras. "Vocês ganharam? Quero conhecer um ganhador", disse uma assessora do PP.

Uma das assessoras do gabinete petista compartilhou mensagem inusitada nas redes sociais: "não ganhei. Me amem pelo que sou". O comentário despertou centenas de reações.

Sem exoneração

O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PS) garante que não há pedidos de exoneração até o momento. Estima-se que mais de 40 pessoas do partido tenham apostado, e ganhado, o dinheiro sorteado ontem. Foram, ao todo, 49 cotas -- mas algumas pessoas compraram mais de uma. "Estão absorvendo a novidade", disse.