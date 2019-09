/ / Trans Rafaella Bellucci se destaca como influencer e dispara: "Deveriam dar mais espaço para nós"

Modelo faz sucesso no Instagram

Com quase 30 mil seguidores no Instagram, a modelo trans Rafaela Bellucci vem se destacando como influencer. Ela faz diversos publipost, bem diferenciado, com humor.

"Muitos seguidores meus dizem que compram os produtos que eu anuncio. Deveriam dar mais espaço para nôs, digo as lojas. O consumo do público LGBT é 4 vezes maior, de acordo com pesquisas", disse.

A gata, porém, acredita que futuramente trans e drags teram mais espaço:

"A sociedade está evoluindo. A diversidade está presente na sociedade e é preciso dar voz a ela. Empoderar as minorias".

Por Vannessa Haddad