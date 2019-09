/ / Setasc realiza visitas técnicas de apoio aos municípios de Mato Grosso

A iniciativa busca o aprimoramento da gestão municipal em relação aos serviços socioassistencias

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social (SAAS) e da Superintendência de Serviços Socioassistenciais, iniciaram neste 2º Semestre de 2019 visitas técnicas aos municípios do Estado de Mato Grosso. A iniciativa busca o aprimoramento da gestão municipal em relação aos serviços socioassistencias. Até o momento cerca de 25 municípios receberam as visitas técnicas. A proposta é que até o final do ano, 35 municípios do Estado sejam visitados.

A secretária adjunta em substituição da SAAS, Leicy Vitório, ressalta que as visitas objetivam apoiar os municípios com orientações as equipes técnicas e a Gestão Municipal para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Assistência Social (Suas). “Paralelo as visitas técnicas, a SAAS segue monitorando e orientando os 141 municípios mato-grossenses na execução da política por meio dos sistemas do Suas, de forma presencial aqui na Setasc, por telefone e e-mails e até mesmo em encontros de apoio técnico, seminários e oficinas que serão realizados”, explicou.

As visitas técnicas compõem uma das estratégias de apoio técnico aos municípios, conforme a resolução nº 03 do Ministério da Saúde de 19 de fevereiro de 2019. Os municípios que receberam as visitas foram: Alta Floresta, Alto Boa Vista, Barra do Garças, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campo Verde, Castanheira, Colniza, Confresa, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, Marcelândia, Mirassol D’Oeste, Nova Canaã, Nova Santa Helena, Novo Santo Antônio, Peixoto de Azevedo, Poxoréu, Santa Terezinha, Sapezal, Serra Nova Dourada, Tabaporã, Tapurah e Vila Rica.

A equipe técnica da Superintendência avaliou a situação dos 141 municípios do Estado, por meio de critérios para a identificação de quais seriam os prioritários para recebimento de apoio técnico. Entre os critérios estão: os municípios que receberam visita técnica somente em 2013, os municípios com implantação de unidade do Centro de Referência Assistência Social (CREAS), os que recebem cofinanciamento estadual de serviços e os municípios com saldos elevados em conta e denúncias sobre a não realização de serviços.