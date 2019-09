/ / Sequência de empates na Série B deixa Cuiabá bem posicionado na tabela mesmo com jogo adiado

O Cuiabá não jogou pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B em virtude do adiamento da partida contra o Coritiba, que seria disputada na Arena Pantanal, cujo gramado foi considerado inapto pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda assim, três empates de adversários diretos do Dourado pela vaga no G4 deixaram a equipe de Mato Grosso em ótima posição na tabela, ocupando o 7º lugar com 35 pontos, a uma vitória de ultrapassar o CRB, que soma 37 pontos e está em 4º lugar no campeonato.

O CRB foi a 37 pontos após empatar em 2 a 2 contra o Vila Nova, no Serra Dourada. Botafogo-SP e Operário-PR empataram em 1 a 1 foram a 36 pontos. Paraná e Ponte Preta, que poderiam ficar à frente do Cuiabá em caso de vitória de qualquer um, também empataram em 1 a 1. Os paranaenses chegaram a 34 pontos e os paulistas a 32.

A chance de o Cuiabá subir na tabela e chegar ao G4 é neste sábado, diante da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida começa às 15h30 (horário de Mato Grosso) e o Dourado tem a vantagem de ter folgado na rodada e chegar descansado.

Classificação

1 Bragantino 48 pontos

2 Atlético-GO 42

3 Sport 41

4 CRB 37

5 Botafogo-SP 24

6 Operário-PR 36

7 Cuiabá 35

8 América-MG 35

9 Coritiba 34

10 Paraná 34

11 Ponte Preta 32

12 Brasil-RS 29

13 Oeste 29

14 Londrina 28

15 Guarani 28

16 Vitória 25

17 Vila Nova 25

18 São Bento 23

19 Criciúma 23

20 Figueirense 23