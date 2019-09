/ / Senado começa apreciar hoje empréstimo de US$ 250 milhões para Mato Grosso; Mauro e Jayme articulam apoio

O pedido de empréstimo de US$ 250 milhões, do governo de Mato Grosso, no Banco Mundial, chegou ao Senado Federal e será lido esta tarde, em plenário, iniciando o rito para a última etapa que é a aprovação por parte dos senadores para os recursos serem liberados – semana passada o presidente Bolsonaro anunciou sinal verde por parte do governo federal. O governador Mauro Mendes está em Brasília articulando, juntamente com o senador Jayme Campos (DEM) apoio para aprovação. O empréstimo é fundamental para que seja possível quitar a dívida junto ao Bank of América. A parcela que deverá ser paga neste mês, caso o empréstimo não seja concretizado a tempo, é de R$ 154 milhões.

A quitação desse empréstimo é uma das metas do Governo na buscar pelo equilíbrio fiscal de Mato Grosso. O valor desembolsado em duas parcelas anuais é elevado e compromete as finanças. Com o novo empréstimo, as parcelas a serem pagas pelo Estado serão mensais e com juros menores do que os praticados pelo atual contrato.

Jayme prevê que em dois dias todo o processo seja aprovado e a autorização concedida a Mato Grosso. “Estamos tendo o privilégio de receber o nosso governador Mauro Mendes aqui. Agora a tarde já vai ser lida em plenário a matéria sobre o empréstimo. Após a leitura no Plenário da Casa, a matéria será enviada para a Comissão de Assuntos Econômicos. Feito isso, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, vai designar um relator e eu espero que o relator possa, dentro da sua bondade, fazer o relatório ainda hoje, para que amanhã o presidente da comissão possa convocar uma extraordinária, lá na Assuntos Econômicos, feito isso, votado e aprovado, retornamos ao plenário e voltamos ainda que possível amanhã, nem que seja 9 ou 10 horas da noite”, explicou o senador, através da assessoria.

Mauro ficará em Brasília nesta terça e quarta-feira (04.09) junto com Jayme e a bancada federal para conseguir acelerar o processo. “O senador Jayme será o nosso timoneiro aqui no Senado, nessa nossa última etapa para aprovar o empréstimo junto ao Banco Mundial, para quitar o empréstimo no Bank of América. Isso será muito importante para dar o equilíbrio fiscal tanto almejado por Mato Grosso”, disse Mauro.

“Quero agradecer a nossa bancada federal que tem sido muito parceria de Mato Grosso. Quero agradecer aos nossos senadores e a todos que têm nos apoiado na busca pelo reequilíbrio fiscal para que possamos consertar o Estado de Mato Grosso”, destacou.

O valor a ser emprestado pelo Estado é de US$ 250 milhões e será utilizado integralmente para quitar o outro empréstimo realizado por gestões passadas junto ao Bank of América, informa a secretaria de Comunicação.