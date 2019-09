/ / Selma nega irregularidade em uso de verba nas viagens em Sinop, Sorriso e Cuiabá

A senadora Selma Arruda negou ter usado verba do Senado para encontros do PSL em Sinop, Sorriso e Cuiabá no mês passado. Em nota encaminhada ao Só Notícias, a assessoria esclarece que “a viagem ao Estado realizada entre os dias 16 e 19 não se destinou exclusivamente aos atos de filiação do PSL, mas também a outros compromissos e reuniões de interesses parlamentares e políticos já agendados anteriormente nessas cidades. Em razão disso, houve a necessidade de deslocamento terrestre de equipe de apoio e a consequente utilização da verba para o exercício parlamentar, em conformidade com as regras estabelecidas pelo Senado Federal”.

“A agenda da parlamentar incluiu encontro com prefeito, vice-prefeito e vereadores na Câmara de Vereadores de Sorriso para tratar sobre ações dos primeiros 200 dias de mandato, além de reuniões para recebimento de demandas em Sinop com representantes da Sindusmad, APAE, CDL e Sindicato Rural de Sinop. Cabe ressaltar que esse tipo de agenda envolvendo ações parlamentares e outras atividades é frequente na rotina parlamentar”, acrescenta a assessoria.

Reportagem publicada no site da revista Época menciona que no dia 16, quando houve reunião na Câmara de Sorriso e na CDL em Sinop, Selma e dois assessores se hospedaram num hotel em Sinop e a conta, de R$ 659, ficou para o Senado. No mesmo final de semana, foram gastos, por meio da cota para exercício da atividade parlamentar, R$ 662 com combustível, R$ 94 de alimentação e R$ 1.734 com voo de Brasília para Sinop.