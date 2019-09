/ / Saiba quais os sintomas da síndrome de Burnout a doença do esgotamento profissional

Matérias Relacionadas

Em seu mais recente vídeo, a digital influencer Katherine Maurente fala sobre a Síndrome de Burnout, uma doença que atinge grande parte da população brasileira.Manifestada geralmente em pessoas que em seu trabalho lidam diretamente com o público, a síndrome de Burnout foi descoberta no Brasil e significa combustão total, ou seja, a pessoa que passa por essa crise está em exaustão e esgotamento completo da mente.Profissionais que se dedicam muito ao trabalho, que são cobrados excessivamente e passam por muita pressão mental entram nesse estado de crise.A síndrome de Burnout não é a mesma coisa que o stress, enquanto o stress é algo pontual e fisiológico do organismo, a síndrome de Burnout é crônica, resultado da vivencia de diversos momentos de pressão, estafa e desânimo.Os profissionais mais atingidos são Professores, bombeiros, enfermeiros, policiais e bancários, que em seu dia a dia passam por muita cobrança e pressão.Confira o conteúdo completo no canal da Katherine Maurente: https://www.youtube.com/watch?v=3aEjZuntguYSobre Katherine Maurente:Em 2012 iniciou o curso de enfermagem e assim que se formou e começou a trabalhar, criou percepções sobre os pacientes, e entendeu que muitas pessoas que chegam ao hospital nem sempre estão doentes apenas fisicamente. Muitos chegam ao hospital passando mal, mas esse “passar mal” é apenas um refúgio para serem ouvidas por alguém.Katherine sentiu necessidade de ajudar ainda mais essas pessoas, percebeu que associando suas outras formações na área de coach e hipnose, seria um caminho para auxiliar essas pessoas. Ela os acolhe e orienta dando motivação para que essas pessoas consigam superar seus desafios.Atualmente usa suas redes sociais para expandir seus ensinamentos para fora dos muros do hospital. Em seu Instagram que conta com mais de 30 mil seguidores, divide seu trabalho, conhecimentos e mensagens positivas, mostrando que todos são capazes de modificar a vida mentalmente e fisicamente.Siga katherine em suas redes sociais:Instagram: https://www.instagram.com/enf.katherine/Facebook: https://www.facebook.com/EnfkatherinemaurentecoachFonte: Leonardo Almeida e VH Assessoria de Imprensa