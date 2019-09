Saiba o que é distorção de imagem corporal

Segundo a especialista Katherine Maurente, quem sofre com o mal tem repulsa do próprio corpo

Muitas pessoas não são capazes de enxergar o corpo de forma adequada e realista, criando uma distorção de imagem, um problema sério que precisa ser tratado.

Formada em Enfermagem e cursando Psicologia, Katherine Maurente diz que a distorção de imagem corporal é uma visão irrealista de como a pessoa vê seu próprio corpo. É preciso ficar atento aos sintomas e causas, segundo a profissional de saúde:

Sintomas:

- a insatisfação com o corpo é tão grande que há repulsa de si mesmo

- comentários contínuos da insatisfação como: “ estou gorda” ou “ estou muito magro”

- fobia social

- depressão

- baixa auto estima

- uso de medicamentos impróprios, laxantes...

- exercícios ao extremo

Causas:

- Existem muitos fatores entre eles é quando a pessoa coloca para o externo culpas e traumas que não consegue explicar

- geralmente na adolescência a mudança do corpo gera essa ansiedade e pode vir a gerar o transtorno

- tratamento depende do grau que a pessoa esteja. O melhor é procurar um psiquiatra e um psicólogo para ajustar o tratamento de acordo com a pessoa.

Por propagarem um modelo padrão de beleza, os meios de comunicação, de certo modo, ajudam a causar a doença.

"Influencia muito, pois as pessoas assim tendem a se comparar mais, daí gera a insatisfação de não ser igual", pontua Katherine.

Para ajudar as pessoas que sofrem com o transtorno, é preciso que não haja julgamentos com as mesmas. Saber ouvir pode ser um grande aliado.

"O ideal é saber respeitar o que ela esta sentindo, não julgar e não tentar ajudar falando frases motivacionais, que as vezes piora, pois gera uma culpa e uma ansiedade muito maior. Devemos apoiar, ouvir e se fazer presente preservando a particularidade de cada individuo", completa.

Por Vanessa haddad