/ / Quatro moradores de Matupá morrem em violenta colisão com carreta na BR-163 no Pará

A Polícia Civil confirmou, há pouco, que quatro pessoas que estavam em um VW Gol preto, com placas de Matupá, morreram na violenta colisão com uma Scania prata, que ocorreu na rodovia federal, esta tarde, na região de Castelo dos Sonhos, que é distrito de Altamira, no Pará (534 quilômetros de Sinop) a cerca de 300 quilômetros da divisa com Guarantã do Norte.

O Corpo de Bombeiros confirmou que as equipes de resgate ainda estão fazendo os atendimentos do acidente no local. Eles devem ajudar no desencarceramento das vitimas que ficaram presas às ferragens. Os quatro que morreram são moradores de Matupá e as identidades estão sendo confirmadas. Não foi informado se o motorista da carreta teve ferimentos.

No momento do acidente estava chovendo e pode ter contribuído para a colisão, que deixou o Gol completamente destruído. Já o a carreta teve danos na parte da frente. As causas do acidente ainda serão apontadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

