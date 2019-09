/ / Projeto de Romoaldo Júnior institui a Semana Estadual de Conscientização da Psoríase

Por Márcia Martins / Assessoria de Imprensa de Gabinete

Aprovado em segunda discussão, o Projeto de Lei 387/2019 de autoria do deputado Romoaldo Júnior (MDB) que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Psoríase, a ser decretada anualmente no dia 29 de outubro, Dia Internacional de Conscientização da Psoríase, instituído pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com a União das Associações de Portadores de Psoríase do Brasil (ONG Psoríase Brasil) atualmente, a psoríase atinge 125 milhões de pessoas no mundo, sendo cerca de 5 milhões de brasileiros. A doença é crônica, inflamatória, sistêmica, mas pode ser controlada com tratamento adequado e não é contagiosa.