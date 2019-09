/ / PRF apreende mais de uma tonelada de maconha com destino a Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1,1 mil quilos de maconha que tinham por destino a capital Cuiabá. A apreensão ocorreu neste domingo, no quilômetro 68 da BR-463, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

A assessoria divulgou que, durante fiscalizações, a equipe deu ordem de parada a um Hyundai/Santa Fé, placas aparentes de Campo Grande (MS). O condutor não obedeceu e iniciou uma tentativa de fuga. Após aproximadamente dois quilômetros, os policiais alcançaram o veículo e conseguiram realizar a abordagem.

Em verificação ao interior do automóvel, foi encontrada uma grande quantidade de droga. A equipe também descobriu que as placas do automóvel eram adulteradas. As verdadeiras eram de Fortaleza (CE), sem ocorrência de roubo ou furto.

O condutor, de 25 anos, e o passageiro de 16, afirmaram que saíram de ônibus de Cuiabá até a região de fronteira e que receberam o veículo já com a droga acondicionada para levar até a capital mato-grossense. O motorista confessou ter aceito realizar o transporte para quitar uma dívida com o tráfico.

O menor utilizava o RG do irmão dele, que atualmente está preso. O jovem disse ainda receberia R$ 2 mil para acompanhar o transporte da maconha.

Os envolvidos, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Ponta Porã (MS). O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.