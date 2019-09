/ / Preso em Juara 4º envolvido no roubo a cooperativa e recuperados mais de R$ 22 mil; 2 morreram em tiroteio

O comandante da Polícia Militar em Juara (300 quilômetros de Sinop), tenente coronel Fernando Schulz, confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que foi preso, ontem, o quarto integrante da quadrilha que sequestrou familiares do gerente de uma cooperativa no município e roubou cerca de R$ 140 mil, na última terça-feira. Com ele, 33 anos, foram recuperados mais de R$ 22,3 mil.

“Ele foi visto por funcionários da fazenda na região de Porto dos Gaúchos pedindo comida e um veículo para empreender fuga, mas os trabalhadores não colaboraram. Com isso, o acusado retornou para a mata e a PM foi acionada. Iniciaram as buscas na área de difícil acesso e após horas o acusado saiu do mato em direção a sede da fazenda onde foi capturado e imobilizado”, explicou Schulz.

Policiais cercaram a área onde estavam os suspeitos, que não se renderam, e houve a troca de tiros. Dois foram baleados e não resistiram. Uma fonte informou, ao Só Notícias, que eles foram socorridos e levados ao hospital em porto mas não resistiram. Outro, de 31 anos, foi atendido no hospital. Com eles, foram recuperados mais de R$ 59,3 mil e apreendidos dois revólveres calibres 38.

A versão investigada é que os criminosos dominaram familiares do gerente da cooperativa e o obrigaram a sacar dinheiro da agência enquanto mantinham os reféns. Ele entregou o dinheiro para os criminosos e foi solto na rodovia sentido Novo Horizonte. Seus familiares também foram soltos, sem ferimentos.

O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil.

Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)