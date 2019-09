/ / Prefeitura abre concurso com salário de R$ 3,5 mil em Itaúba

O concurso público está sendo ofertado pela prefeitura de Itaúba (104 quilômetros de Sinop). O certame é para preencher uma vaga imediata e formar cadastro reserva em diversos cargos para profissionais com níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1,7 mi a R$ 3,5 mil para trabalhar de 30 a 40 horas semanais.

As vagas disponíveis são para fiscal de obras, fiscal sanitário, recepcionista, técnico em enfermagem, técnico em operação e monitoramento de computador, técnico laboratório de análise clínica e procurador municipal.

De acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 21 de setembro a 7 de outubro, no site da empresa responsável pela aplicação do concurso. As taxas variam de R$ 60 e R$ 100. O requerimento de isenção da taxa deverá ser protocolado presencialmente nos dias 23 e 24 deste mês, na Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, na prefeitura.

Está previsto para ser divulgado no dia 14 de outubro a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas e local de realização da prova, que terá até 3h de duração já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.