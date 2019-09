/ / Pouco eficiente, São Paulo empata com CSA no Morumbi

O São Paulo finalizou muito, porém não conseguiu sair com a vitória neste domingo. No Morumbi, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o CSA, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Héctor Bustamante abriu o placar para a equipe alagoana e Reinaldo empatou no fim para os mandantes.

O São Paulo finalizou 32 vezes, sendo apenas seis em direção ao gol. Apesar do grande número de chutes, o time comandado por Cuca não demonstrou organização e teve dificuldade para criar com troca de passes.

Com o resultado, o São Paulo foi a 32 pontos, ultrapassando o Corinthians e chegando na quinta posição, porém perdendo a chance de terminar o primeiro turno no G4. Na próxima rodada, a equipe visita o Botafogo, no sábado que vem, às 11h. Enquanto isso, o CSA chegou aos 16 pontos, na 18ª posição. O próximo compromisso do time será contra o Ceará, em casa, às 16h do domingo seguinte.

Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/assessoria)