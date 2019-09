/ / Pivetta assume governo pela 1ª vez com ida de Mauro aos Estados Unidos

A ausência de cinco dias do governador Mauro Mendes (DEM), que viajará aos Estados Unidos entre os dias 20 e 23, e para a Bolívia, entre os dias 23 e 25, será suprida pelo vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), que pela primeira vez assumirá a cadeira de governador. A troca não incomoda Mauro Mendes, que elogiou o colega dizendo que Pivetta esta preparado para tomar qualquer decisão embora acredite que o vice não deverá ter surpresas, uma vez que está totalmente integrado ao governo.

“O Pivetta é um profissional altamente experiente. Empreendedor como eu, já foi três vezes prefeito de Lucas do Rio Verde. Tem todas as condições para tomar decisões da mais alta envergadura. Acredito que não terá nada de excepcional, mas se tiver, conseguirá tomar qualquer decisão que for necessária”, declarou o governador.

“Otaviano Pivetta está bastante integrado ao Governo, ajuda no dia a dia da gestão. A orientação é tocar como seu eu estivesse aqui tomando as decisões. Tenho certeza que ele, junto com a equipe, tem todas as condições de tomar as decisões que forem necessárias”, acrescentou.

Nos estados Unidos, conforme Só Notícias já informou , o governador vai apresentar os avanços de Mato Grosso no setor do meio ambiente, durante a Conferência do Clima que será realizada na seda da Organização das Nações Unidas (ONU) em Nova Iorque. Na Bolívia serão discutidos investimentos e parcerias, principalmente na área de gás.