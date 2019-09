/ / Perto de estreia como profissional, atacante Tucão, do Avaí, projeta início da Copa Santa Catarina

Na manhã do próximo domingo (8) o Avaí fará a sua estreia na Copa Santa Catarina. Às 11h, o Leão da Ilha enfrenta a equipe do Almirante Barroso, no estádio Camilo Mussi, pela primeira rodada do torneio.





Para a disputa da Copa Santa Catarina, o Avaí contará com boa parte do elenco que defendeu o clube no Brasileirão de Aspirantes. Entre os atletas que atuaram pelo Leão da Ilha no torneio, está o atacante Tucão, de 17 anos. Jogador mais jovem do time na competição sub-23, ele poderá fazer a sua estreia como profissional diante do Almirante Barroso.





Na expectativa para o seu primeiro jogo entre os profissionais do Avaí, Tucão se diz pronto para este próximo passo. ”A expectativa é muito grande, não poderia ser diferente. Estarei realizando mais um sonho de criança. Venho evoluindo a cada dia e me sinto pronto para este primeiro jogo entre os profissionais. Vou me dedicar ao máximo para corresponder da melhor forma toda esta confiança que tenho recebido”, ressaltou o jovem atleta.





Presente no elenco campeão catarinense no primeiro semestre e tendo atuado na campanha que culminou com a conquista do estadual sub-20, Tucão vai em busca do seu terceiro título na temporada. ”Tenho vivido um ano abençoado e de muito aprendizado com a camisa do Avaí. Pude integrar os elencos que conquistaram o estadual no profissional e no sub-20. Foram experiências únicas e que me deixaram ainda mais preparado para a disputa da Copa Santa Catarina”, finalizou o atacante.





Além de Avaí e Almirante Barroso, a edição de 2019 da Copa Santa Catarina irá contar com a presença de outras seis equipes. São elas: Figueirense, Brusque, Joinville, Atlético Tubarão, Marcílio Dias e Fluminense-SC. Os oito times se enfrentam em turno e returno e os quatro melhores colocados avançam para as semifinais.

