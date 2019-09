/ / Pelo 8º mês consecutivo Guarantã do Norte tem resultado Positivo na geração de empregos

Guarantã do Norte pelo oitavo mês consecutivo tem resultado positivo na geração de novos postos de trabalho. No mês de agosto foram criados 24 novos postos de trabalho. Segundo o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) foram demitidos 192 trabalhadores e contratados 216.

Nos últimos 12 meses o município de Guarantã do Norte gerou 388 novos postos de trabalho. Nos oito meses de ste ano de 2019 já foram gerados 259 postos de trabalho.

Os dez setores que mais contrataram foram:

Auxiliar de escritório 28 novas vagas;

Professor de Ensino Superior 24 novas vagas;

Vendedor no Comercio Varejista 17 novas vagas;

Servente de Obras 15 novas vagas;

Lavador de Peças 14 novas vagas;

Pedreiro 13 novas vagas

Faxineiro 11 novas vagas;

Atendente de Farmácia 10 novas vagas;

Retalhador de carne 10 novas vagas;

Trabalhador Agropecuário 09 novas vagas.

Guarantã do Norte é o município que vem gerando o maior numero de novos empregos no extremo norte do estado.

“Graças a Deus estamos vivendo uma excelente faze no desenvolvimento de nossa cidade. A geração de emprego e renda é muito importante para garantir a paz e a segurança de nossas famílias. Em breve muitos outros postos de trabalho estarão sendo gerados pelas novas empresas que estão chegando.





Nossas parcerias com o SEBRAE e com a Associação Comercial são muito importantes para fortalecermos o empreendedorismo em nossa cidade. O Programa Cidade Empreendedora também tem nos ajudado nesse crescimento. As nossas ações em parceria com as forças de segurança, os investimentos em saúde e educação, somados ao entusiasmo dos nossos empreendedores comprometidos como desenvolvimento de nosso município aceleram ainda mais esse crescimento.” Comentou o prefeito Érico.

Assessoria