/ / Palmeiras vence Fortaleza e chega à 4ª vitória seguida com Mano Menezes

O Palmeiras segue firme na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time comandado por Mano Menezes visitou o Fortaleza, na Arena Castelão, e voltou para casa com mais um resultado positivo. Graças ao gol de Willian, o Verdão venceu o Leão do Pici por 1 a 0 e foi a 42 pontos, permanecendo a três do líder Flamengo.

Um resultado positivo neste domingo era fundamental para o Palmeiras não deixar o Rubro-Negro carioca desgarrar na ponta da tabela. Sem Dudu, suspenso, Zé Rafael foi acionado por Mano Menezes, mas o Verdão teve dificuldades para ameaçar o Fortaleza no primeiro tempo. Na etapa complementar, o time voltou mais ligado e acabou garantindo a vitória com o gol de Willian marcado logo aos dois minutos.

Passada a quarta vitória consecutiva do Palmeiras sob o comando de Mano Menezes, a equipe volta o foco para o duelo com o CSA, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, tentará recuperar o prejuízo também na quinta, contra o Athletico-PR, em Curitiba.

Gazeta Esportiva (foto:Ronaldo Oliveira/Gazeta Press)