/ / Palmeiras bate Fluminense e vê líder a três pontos

O Palmeiras diminuiu a diferença em relação ao primeiro lugar do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Na estreia de Mano Menezes no Allianz Parque, trajado com novo uniforme, o time alviverde contou com gols de Luiz Adriano para vencer o Fluminense por 3 a 0 e passou a somar 18 partidas no torneio.

Com 36 pontos ganhos, o Palmeiras permanece no terceiro lugar da tabela, atrás apenas de Flamengo (39) e Santos (37). Já o Fluminense, em situação delicada, contabiliza 15 pontos e figura na 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento do torneio.

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cruzeiro às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque. Às 16 horas de domingo, no Estádio Mané Garrincha, o Fluminense pega o Corinthians.

Gazeta Esportiva (foto: arquivo/ Gazeta Press)