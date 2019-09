/ / Palmeiras anuncia contratação do treinador Mano Menezes

Após confirmar a saída de Felipão, o Palmeiras anunciou nesta terça-feira a contratação de Mano Menezes para o comando técnico da equipe. O novo treinador alviverde assinou até o final de 2021.

A estreia de Mano pelo Palmeiras deve ocorrer no próximo sábado, no jogo contra o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. O desafio do treinador é fazer a equipe voltar a vencer na competição após sete jogos.

Mano Menezes estava sem clube desde o dia 8 de agosto, quando deixou o Cruzeiro após uma sequência de 18 jogos com apenas uma vitória.