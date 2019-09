/ / O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves é convidado do SEBRAE à participar de Painel no Fórum Educação Empreendedora

O Fórum tem como Lema “Um mundo empreendedor passa pela educação”, será realizado no Centro de Eventos Pantanal no próximo dia 28 de setembro das 09:00 às 13:00 horas.

O prefeito de Guarantã do Norte foi o vencedor do “Premio Sebrae Prefeito Empreendedor” em duas categorias: “Empreendedorismo na Escola” e “Pequenos Negócios no Campo”. Nestas categorias Érico também foi finalista a nível nacional.

Érico Stevan Gonçalves conquistou o premio na área educacional com as seguintes ações:

1) Implantação do Projeto Sorriso do Futuro;

2) Implantação do Projeto Visão do Futuro;

3) Implantação da Banda municipal,

4) Implantação do Projeto Escola Segura em parceria com A Polí­cia Militar;

5) Implantação do Projeto PROFESP em Parceria com a Força Aérea Campo de Provas Brigadeiro Veloso;

6) Implantação do Projeto Meu Bairro que atende 250 crianças em atividades esportivas;

7) Implantação de oficinas de música, dança, balé, artesanato e fanfarra no contra turno dos alunos;

8) Projeto de Horta nas Escolas do Campo com acompanhamento por técnicos agrí­colas;

9) Em parceria com o SEBRAE Implantação nas escolas municipais do Programa JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos);

10) Fortes investimentos na rede fí­sica das escolas,

11) Investimentos fortes em transporte escolar;

12) Investimentos em equipamentos.

Essa experiência implantada no município de Guarantã do Norte será compartilhada pelo prefeito no painel que estará participando a convite do SEBRAE.

