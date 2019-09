/ / MT tem 39% das áreas preservadas dentro de propriedades rurais privadas

Um levantamento realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) mostrou que em Mato Grosso 39,2% das áreas preservadas estão localizadas em propriedades rurais privadas. Isso representa 35,4 milhões de hectares, área maior do que as terras indígenas e unidades de conservação no estado.





A preservação ambiental é uma das exigências para a liberação da produção pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Os proprietários que não cumprem o percentual de conservação da flora da região – que varia de acordo com o bioma – recebem multas e outras sanções.









“Por estes dados, podemos observar que, dos principais Estados brasileiros produtores de grãos, Mato Grosso é o que possui a maior área de preservação da vegetação nativa dentro das propriedades rurais”, explica Sérgio Leal, coordenador do Observatório do Agronegócio, grupo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) que trabalha com informações do agronegócio.





Em relação ao desmatamento, os dados da Embrapa mostram uma redução nos últimos 20 anos em Mato Grosso, especialmente na Amazônia Legal. Em 2004 foram desmatados no estado 11,8 mil km², já em 2018 esse número foi reduzido para 1,4 mil km².





Um dos motivos para a redução do desmatamento, mesmo com o aumento da produção agrícola é o uso de tecnologias para aumentar a produtividade, ou seja, produzir mais na mesma área.





“Há muitos anos estamos construindo uma agricultura sustentável. Tanto o pecuarista como o agricultor são hoje grandes preservadores do meio ambiente por questões comerciais e por consciência ambiental. Eles sabem que é da terra que tiram seu sustento. O Estado tem políticas ambientais sérias e rígidas, com controles severos e não vai permitir que se cometam ilegalidades”, enfatiza o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda.

Da Redação