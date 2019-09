/ / Motoqueiro empreende fuga é preso pela PM de Guarantã do Norte

O suspeito de 18 anos foi visualizado pelo grupo CAR (Comando de Ação Rápida) da polícia militar próximo ao fórum municipal de Guarantã do Norte em alta velocidade.

Diante do fato, os policiais fizeram o acompanhamento, onde nas proximidades do bairro Cotrel, em Guarantã do Norte/MT foi dado novamente a ordem de parada ao suspeito, sendo que o mesmo não acatou, empreendendo fuga sentido ao município de Novo Mundo, pela MT – 419. Durante a fuga, o suspeito tentou derrubar os policiais da motocicleta.

Após apreender fuga por aproximadamente 18 quilômetros, o mesmo ao chegar na ponte do Rio Braço Norte, o motoqueiro errou a ponte e entrou em uma outra que ainda não está finalizada. O mesmo visualizando que a ponte estava inacabada, freou a motocicleta e parou a poucos metros de uma ribanceira, quase vindo a cair.

Perguntado ao jovem a motivação da fuga, o mesmo disse que não tinha carteira de habilitação. Diante do fato, os policiais deram voz de prisão ao suspeito

Por/ O Território