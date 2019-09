/ / Médicos afirmam que implante de barba é a solução para quem tem cicatrizes ou lesões na face

A cirurgia plástica reconstrutora da face tem como objetivo corrigir lesões deformantes, defeitos congênitos ou adquiridos. Esse procedimento é necessário quando uma pessoa tem algum ferimento ou cicatriz por trauma ou acidente. “O paciente vai precisar recuperar aquela função ou estética perdida e para isso, existem muitas cirurgias, ” afirma o Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico especialista em face feminina .





Os casos mais comuns dessa cirurgia de barba são por causa de tumores, o mais conhecido é o câncer de pele, isso acontece por ficar muito tempo sem cuidar e esse tumor forma uma lesão muito grande no rosto, outros motivos para a realização são acidentes com motos. Pessoas com queimaduras da face, na base cortante, muitas vezes, precisam fazer um transplante de barba .

É possível fazer um transplante de barba após uma cirurgia reconstrutiva ou plástica na face, como por exemplo o lifting facial, geralmente ele deixa uma cicatriz e uma perda de fios na região da incisão que normalmente é realizada na lateral do rosto. “Então fica aquela falha, tanto em mulheres quanto homens, e normalmente é realizado o transplante capilar nessas reconstruções de lifting para cobrir a cicatrização deste procedimento, ” informa o Dr. Thiago Bianco, médico expert em





transplantes capilares .

Outros exemplos são dos tumores na pele, já que alguns pacientes precisam fazer uma grande ressecção na face, sendo assim, o pelo pode ser implantado para cobrir essa cicatriz, caso seja uma região onde deveria ter pelos. Podemos fazer o transplante de barba também em pessoas com queimaduras. Normalmente as crianças com lábio leporino, ficam com cicatrizes na localização do bigode, após a reconstrução desta região, e o transplantes de baba são bastante eficazes nessas situações na fase adulta.





“Então toda a cirurgia reconstrutiva ou uma cirurgia craniana (cranioestenose) ou qualquer outra cirurgia, que deixe cicatriz e que deveria ter cabelos ou pelos naquela determinada área, tem a indicação do transplante para cobrir aquela região, ” finaliza o Dr. Bianco.





Dr. Marco Cassol , cirurgião plástico especialista em face feminina - membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) com mais de 15 anos de experiência. É formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRG) e conta com especializações em cirurgia para a redução de mamas, criolipólise, micro lipoaspiração, cirurgia íntima, entre outras. Site: http://marcocassol.com.br/





Dr. Thiago Bianco, médico expert em transplantes capilares - considerado um dos pioneiros a realizar a técnica de implante microfolicular guiado por vídeo. Dr. Thiago Bianco foi graduado em Medicina em 2006, e especializou-se em cirurgia geral e trauma, além de direcionar sua carreira para a área de implante capilar. Membro titular da ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery), atualmente realiza um trabalho pioneiro com as técnicas de FUT (Follicular Unit Transplant) e FUE (Follicular Unit Extraction) para o transplante capilar de barba e de sobrancelha. Site: onsiderado um dos pioneiros a realizar a técnica de implante microfolicular guiado por vídeo. Dr. Thiago Bianco foi graduado em Medicina em 2006, e especializou-se em cirurgia geral e trauma, além de direcionar sua carreira para a área de implante capilar. Membro titular da ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery), atualmente realiza um trabalho pioneiro com as técnicas de FUT (Follicular Unit Transplant) e FUE (Follicular Unit Extraction) para o transplante capilar de barba e de sobrancelha. Site: https://www.thiagobianco.com.br





Agência Contato Comunicação

Thuani Damaceno